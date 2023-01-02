行政院長蘇貞昌在臉書貼出模仿抖音短影片風格的政績影片，宣揚任內五項重要政績，影片中更多次提到「太狠了」三字。前國民黨立委蔡正院狠酸，蘇貞昌剛下令公務員，以國家安全爲理由，不得使用抖音平台，自己卻使用抖音模組，可見蘇貞昌應該不只是「中共同路人」，而是中共自己人。

蔡正元表示，蘇貞昌拍了一支視頻「太狠了」宣傳政績，但該支視頻用大陸的抖音模組製作出來，使用的發音是大陸習慣的腔調，連「太狠了」用語也是抖音常用語，連標誌用詞「前進」兩個字的語音，也是大陸國歌的標準字詞和音調。

蔡正元指出，蘇貞昌不是別人，就是中共同路人，蘇貞昌剛下令公務員，以「國家安全」爲理由，不得使用抖音平台，自己卻使用抖音模組，可見蘇貞昌應該不只是中共同路人，而是中共自己人。

蔡正元認為，但蘇貞昌另一方面又扮演反派角色，大力反對老百姓寄送藥物去大陸，以免幫助大陸而影響「國家安全」，蔡英文接著頻頻召開國安會議，會議內容卻跟國安毫無關係，完全是假「國安」之名，利用「國安會議」擴權。

蔡正元直言，掌控4500億元超徵稅收，並收縮蘇貞昌手中的閣揆大權，且試圖改變「抗中」惡臉，扮演笑臉假裝願助大陸抗疫，依據蘇貞昌的標準，「願助大陸抗疫」的蔡英文，不是別人，就是中共同路人，可見中共同路人不是別人，就是蔡英文和蘇貞昌「終於抓到了」。