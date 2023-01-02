金曲歌王吳青峰同時魚丁糸的主唱，日前他到台東跨年演唱會演出時，卻遇到來自香港多年來不斷騷擾他的女粉絲，這次甚至一路尾隨他到台北，讓他不堪其擾在社群發文對那名粉絲下最後通牒。

吳青峰昨（1）日在IG限時動態中，「敬告」一位全身掛滿燈牌來自香港的女粉絲「這一趟從台北跟到台東再跟到台北，不斷尾隨、企圖跟車、想跟到住處都是非常不恰當的行為，也是我最討厭的行為，也不只是這一次而已」。

接著，他更公開透露，這名粉絲多年來的騷擾行為「堆積如山的各種不恰當的私訊、留言、照片、影片都涉及色情與騷擾，其實同事們都知道是妳，也已經存證了」最後，他向這名粉絲喊話「請妳不要再來現場，坦白說這麼多年在演出時看到妳，想到妳私下可怕的行為，真的非常不舒服」。

吳青峰不忍爆氣回擊該名粉絲。（圖／截圖自吳青峰IG）

事實上，許多明星藝人有時會遇到較為瘋狂的粉絲「追隨」，像是南韓女團TWICE成員娜璉也是多年來遭到一名德國男粉騷擾，多次搭同班班機、尾隨、試圖接觸等行為，使成員們感到相當害怕，還有以《蒼蘭訣》爆紅的王鶴棣曾遭大批狂粉跟蹤，讓他經紀公司忍不住發聲明呼籲「粉絲理智追星」。