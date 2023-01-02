18歲童星泰勒桑德斯（Tyler Sanders）曾演出《菜鳥老警》、《驚嚇陰屍路》等知名影集，外表帥氣加上健身有成，擁有八塊腹肌，擄獲不少粉絲芳心。豈料，半年前被發現獨自一人在家中死亡，得年18歲。他的死因經過調查後，近日也終於曝光。

據《TMZ》以及NBC電視台綜合報導，泰勒桑德斯的解剖報告顯示，遺體內有強烈的藥物反應，並揭露他在死前一日告訴朋友自己服用吩坦尼(一種類鴉片止痛劑)，警官其後也在他家中搜出有白色藥粉以及吸入道具等。此外，泰勒桑德斯在過去曾有使用麻藥的前例。

泰勒桑德斯的雙親發表聲明表示：「泰勒是一個野心勃勃、努力工作的演員，但是他也一直面對嚴重的憂鬱症」，雖然他生前積極治療，但還是難以得到解脫，所以嘗試藥物並開始吸毒，而非在社交活動中獲得樂趣，「因為吩坦尼而失去兒子的事情實在太痛苦了，我們從來沒有想過會發生這樣的事」

據悉，泰勒桑德斯從10歲開始演戲，曾獲得艾美獎提名，前展頗被看好，沒想到傳出離世消息，令許多粉絲感到無法置信，紛紛表達哀悼之意「向他的家人和朋友表示哀悼」、「這麼年輕又這麼有才華……」、「謝謝你對我們的影響」、「希望你在天上能夠幸福」、「我知道你去了更好的地方，但我們會一直想念你，你會長存在我們心理」、「太心痛太震驚了」

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