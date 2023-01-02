邱國正視察金門，期許官兵發揮「同島一命」精神。軍聞社提供

國防部長邱國正30日視導金門防區，代表三軍統帥蔡英文總統慰勉官兵辛勞，期許大家發揮「同島一命」的精神，深切體認「獨立作戰，自力更生；堅持到底，死裡求生」的意涵，整合作戰區資源，發揮聯合作戰效能，守護民主自由的最前線。

邱國正當日上午陪同蔡英文總統視導澎湖駐軍後，旋即轉往金門，向金防部及烈嶼守備大隊重要幹部實施精神講話，並提出工作指導，肯定全體官兵在前線堅守崗位，捍衛國家安全的努力與付出。

根據軍聞社報導，邱國正說，「國軍不會輕啟戰端，但若敵人一再進逼，身為軍人必定挺身以對」，面對當前嚴峻敵情威脅，邱國正要求官兵秉持「同島一命，離此一步，即無死所」的精神，培養「我死則國生」的氣節、嚴守崗位，「部長會與大家站在一起」。過程中也對袍襗戍守前線的辛勞，表達慰勉，並期許大家持續戮力戰訓本務，守護民主自由與美麗家園。

由於兩岸軍事情勢嚴峻，據透露，邱國正要求各作戰區指揮官不得離開防區，因此，各外島指揮官除了年度例行健檢，到任後，就沒有再回過台灣，包括作戰會報等重要會議，都是視訊開會。