大陸早前宣佈推出「新10條」，在防疫措施放寬下，元旦假期首個小長假，不少民眾外出遊玩，大陸多個景區爆滿，四川省內瓦屋山、峨眉山、西嶺雪山、二郎山預定人數達上限，呼籲遊客未預訂下勿前往。

星島網報導，據瓦屋山景區官微上月31日發布通知稱，2023年元旦假期，瓦屋山景區預訂人數已達景區最高接待上限，未預訂的遊客請勿前往，可選擇其他日期遊覽。西嶺雪山景區1日發布通知，截至當日早上8時40分，景區遊客預約量已達上限。為了確保各位遊客朋友的安全和出遊品質，景區將採取限流措施。

另外，據峨眉山景區門票線上預定情況顯示，峨眉山金頂景區1日遊客預訂量已飽和；二郎山喇叭河旅遊景區1日發布通知，指按照國家「限量、錯峰、預約」等相關規定，截至1日11時30分，該區當天接待遊客量已達限定人數，呼籲旅客1日未預訂購買門票則勿前往，可選擇其他日期到來。

據四川省文旅廳發布的數據顯示，截至上月31日下午3時，2023年元旦假期第一天全省納入統計的685家A級旅遊景區共接待遊客137.54萬人次，實現門票收入1035.96萬元人民幣，分別恢復到2022年元旦節同期71％和75％，較2022年大陸十一國慶首天，分別增長9.09％和19.83％。另外，全省圖書館、文化館、博物館接待群眾16.7萬人次。

另外，數據指出，峨眉山、曾家山、瓦屋山等冰雪旅遊重點景區接待遊客分別增長7.59％至33.37％不等，其中峨眉山景區最熱門，接待遊客達到2萬5734人。