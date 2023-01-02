桃園永豐雲豹2日下午2點前往台中台體體育館面對地主台中太陽，根據台灣雲彩T1聯盟上午公布的兩隊賽前登錄名單，「魔獸」霍華德繼續因傷沒有登錄，代表他將繼續缺陣，自從去年12月17日打完客場面對新北中信特攻之後，已經15天因為膝蓋傷勢沒打了。

帶著「魔獸降臨」氣勢來台打球的霍華德，雲豹本季9場例行賽只打了其中4場，雖然平均拿下24.3分、13.3籃板與6.0籃板，可是每場比賽績效逐漸下滑，去年11月20日到12月16日期間就因膝傷缺席整整25天，如今又有15天沒上過場。

由於雲豹始終對於霍華德傷勢復原情況保密到家，儘管他在最近這段缺賽期間，接連出席校園巡迴活動、偏鄉慈善活動、桃園跨年晚會等活動，到處趴趴走模樣就跟沒傷一樣，可是雲豹仍然堅持等他傷癒才能上場，下次機會是8日客場迎戰台啤英熊。

實際上雲豹總教練劉嘉發不僅一次強調，霍華德未來將以主場出戰為主，可是雲豹接下來在1、2月全都在客場作戰，下次回到國體大主場將是3月11日遭遇特攻，如果雲豹真的讓霍華德休兵到那一天，那麼他這次將缺席84天之久，這有可能發生嗎？