今（2）日是元旦連假收假日，高公局表示，上午國道壅塞路段除了國5北向宜蘭至頭城路段於10點起出現車多外，其餘路段大致正常。下午預計有9路段出現壅塞。

今日上午國道1、2、3號皆有發生追撞事故。9點17分國1南向312.4公里發生3小客車與拖板車追撞封閉主線車道，造成回堵3公里；10點54分國3北向44公里發生1小貨車與小客車追撞事故占用外側車道，導致回堵1公里；11點21分國2西向大竹出口前發生2小客車追撞事故占用外側車道，導致回堵1公里。

預判今日下午重點壅塞9路段是國1北向苗栗至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統；國3北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統。高公局建議用路人透過「高速公路1968網站」及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

截至上午11點，國道全線交通量是23.9百萬車公里，預估今日交通量是110百萬車公里。