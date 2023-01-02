各界對侯友宜勸進2024聲音不斷，若侯更上一層樓，新北市將由誰來接棒的議題也隨之浮上檯面，因此現在傳出有人點名曾住在新店的現任立委江啟臣可能是適當人選，也可以帶來與侯更多的合作。對於這樣的傳言，侯友宜表示，自己現在是新北市長，每天把新北的工作做好，才是自己該做的本分跟角色。

侯友宜強調，自己現在每天都努力把握當下，新北市還有很多工作正在進行當中，像是新莊塭仔圳、水利躍進等，自己就要好好把握，將這些事情做好，因為現在的角色是新北市長，這些才自己該做的事情。

媒體追問，是否常跟江啟臣討論新北的議題，侯友宜回應，新北市的每個人，不管是誰都可以關心所有相關的市政，像是議長蔣根煌、新北的議員，或是曾經在新北居留過的民眾，只要碰面都會隨時關心新北市的市政大小事。

侯友宜說，因為新北市就像台灣的縮影，新北還有很多中南部，甚至東部來的移居的好朋友們，所以南部也很多人關心新北市的發展，這對新北來說是好事，所以一定要好好做事，做出成績讓大家能夠看見，所以大家不分你我、沒有分黨派，大家凝聚力量能夠好好的建設新北市。