新北市永和區永福里長陳紫渝有「全國最美里長」之稱，推出個人寫真年曆，今（2日）限量1000分發送，前200名可簽名合照。（葉書宏攝）

新北市永和區永福里長陳紫渝有「全國最美里長」之稱，推出個人寫真年曆，今（2日）限量1000分發送，前200名可簽名合照。（葉書宏攝）

新北市永和區永福里長陳紫渝有「全國最美里長」之稱，推出個人寫真年曆，今（2日）限量1000分發送，前200名可簽名合照，一早即吸引近千人冒雨到場排隊，其中還北從屏東北上的學生，連資深藝人恬娃也到場，藉此宣傳國片還大讚陳紫渝很漂亮、很善良。

陳紫渝表示，喜歡粉絲朋友籌組後援會，提供資源協助月曆拍攝，希望新的一年有新的紀念品，自己則是配合拍攝；她透露，活動開始前花了1小時打扮，看到天氣不佳還有這麼多人來排隊，真的很開心，也很期待跟大家見面。

陳紫渝介紹說，年曆以春夏秋冬4個季節區分，拍攝地點以里內為主，盼帶領民眾認識她從小長大的地方，此外，設計成CD盒的形式，是大家可以保存收藏，呈現和傳統月曆不一樣的風格。

媒體詢問關於就任里長後的心得，陳紫渝表示，目前還在熟悉業務，前陣子協助處理瓦斯外洩的選民服務，所幸圓滿解決；是否擔心人氣太高，被外界放大檢視？她說，做好自己分內該做的事情最重要。

陳姓學生特地從屏東北上，他表示，陳紫渝選舉時就很有名，她很漂亮、表現也好，自己是她的粉絲。恬娃也到場宣傳國片，她讚，陳紫渝很漂亮、心地善良，今天特別來支持一下。