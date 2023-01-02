新北市樹林高中是新北市唯一的原住民重點高中，學校2008年成立原住民藝能班，現有64名學生，來自阿美族、賽夏族、排灣族、太魯閣族、泰雅族、布農族等。除一般課程之外，另開設原住民族傳統樂舞、傳統服飾、田野調查、探討原住民族社會議題等多元選修課程，以系統性的課程地圖，栽培有志學習傳統文化的原民青年持續升學，成為未來族群人才。而在歷年的原住民族語能力認證考試中，近6成以上學生都能通過中級能力認證。

樹林高中校長曹永央表示，學校原民藝能班歷經十餘年來的滾動修正，在經營模式、文化課程、師資都已建立傳統與穩定性。原民藝能班學生多成長於都會，族語口說能力相當有限，但學校秉持「一生開一班」的原則，依照學生族群別進行個別教學。

此外，在原住民教師帶領下，學生常利用課後時間學習部落海祭傳統樂舞，由淺入深了解阿美族與布農族族群文化，進而學習傳統樂舞舞步，促進不同族群的學生互相了解，進而形成多元友善的大家庭。今年學生更受邀參加原住民族日原權論壇開幕，演出阿美族興昌部落傳統樂舞，將台灣之美帶向國際。

來自排灣族頭目家族的學生Eljawm（排灣族族名）表示，記得vuvu（排灣族語裡指祖父母輩）都會為族人製作族服，但自從vuvu在他兒時過世後，自己就不再有族服。學校課程設計讓學生自己動手製作族服，學習族人傳統服飾圖騰、用色意義、編織技法。製作過程喚起自己過往的部落記憶，也升起傳承原住民族服飾文化的使命。

教育局長張明文表示，教育局積極推動原住民族教育，協助學校培育與媒合優質的族語師資，逐年增設沉浸式族語幼兒園、補助幼兒園族語教學扎根計畫，也致力於深化民族教育及實驗教育，建構完善的原住民族教育體系。

藉由課程向下扎根、整合開發原住民族語文多元教材及補助各校辦理原住民族教育相關計畫，營造良好的族語教學環境，提供原住民學生學習族語及傳統文化的多元機會。