美國政府在過去幾年多次出招打擊大陸晶片業，實施嚴格出口管制措施，限制大陸發展先進製程晶片，加上美國有意聯手荷蘭、日本等國的半導體企業，大陸晶片業陷入被孤立的困境，大陸半導體產業協會IC設計分會理事長魏少軍坦言，大陸晶片業不會在一夜之間消失，但不太可能在這一場戰鬥中輕鬆取得勝利。

南華早報報導，以美國為首的聯盟阻止大陸提升晶片實力，因為高科技攸關未來的軍事、經濟實力，已是各國重要的戰略物資，大陸未來雖以發展成熟製程為主，甚至可能砸下更多資源搏鬥，但未來前景仍蒙上一層陰影。

魏少軍上周出席活動時坦言，「大陸晶片業不會在一夜之間消失，但不太可能在這一場戰鬥中輕鬆取得勝利，我們不能盲目樂觀、相信我們無所不能，這種概念已經過時了，但我們也不需要沮喪或貶低自己。」

報導提到，大陸原先期待歐洲能成為牽制美國的角色，但事實上，歐洲也開始擔心供應鏈與大陸威脅，不具名的分析人士表示，「歐盟雖然沒有將大陸視為安全問題，但他們也沒有採取任何行動來干擾美國政策，這將削弱北京反擊華盛頓的努力。」

法國智庫Institut Montaigne亞洲部門主管Mathieu Duchatel直言，從極端的層面來看，歐洲將更加關注大陸可能出現供應鏈中斷的危機，且歐盟晶片法將美國、日本、南韓及台灣列為供應鏈安全合作夥伴，這顯示大陸被視為風險。