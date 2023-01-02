藝人黃子佼近日行程滿檔，除了剛主持完桃園的跨年晚會外，緊接著在元月1日就趕到高雄主持「高流幸福式演唱會」，但沒想到新年的第一個工作就嚴重出包，讓他當下忍不住爆粗口，並在今（2）日凌晨忍不住發出長文向工作人員道歉，而真實原因也曝光了。

黃子佼在臉書上一開頭就透露，「我要鄭重公開向小旻說聲對不起。跨年第二場，延二十多分鐘結束，就等於拖場拖了幾乎二十多分鐘。首先謝謝當下在場上的歌手熊仔，從押韻到訪談到金句勵志衛生紙，然後拍照、拍影片，一路拖著不放手，拖到我歹勢到不行，放他下台休息」，原本以為這樣就已足夠，沒想到台下的工作人員小旻卻面有難色的說「還要3分鐘」，讓脾氣好的黃子佼忍不住爆粗口「林娘卡好啦！」只能硬著頭皮上台繼續尬聊、拍照，與觀眾們互動。

原來，當天黃子佼要準備上台宣布施放煙火前，就被工作人員小旻通知因疑似設備出問題，要他在台上串場、互動20分鐘，而他只好把所有的看家本領全都拿出，將商演當自己演唱會在交流寵粉，還將自己的蒸氣眼罩拿出來當串場道具，甚至把當時還在台上的歌手熊仔硬是留下來尬聊到不行，但沒想到這樣竟然還不夠久，才讓他忍不住動怒。

不過，事後黃子佼回想起來，看到工作人員小旻因行程延誤不斷來回溝通也一直向他道歉，但明明不是她的問題卻要承擔後台的責任，還要接受他的口無遮攔，讓他突然感到有些愧疚，表示「後台嚇到許多人，我會好好檢討，新年第一個工作代表我修為不足，沒有要怪誰，只能怪這夜運氣不好，主持人要扛整個節奏，責無旁貸」。