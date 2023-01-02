三民一警分局於元旦進行擴大臨檢，酒店小姐們排排站受檢。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

三民一警分局於元旦進行擴大臨檢，酒店小姐們排排站受檢。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

三民一警分局於元旦進行擴大臨檢，酒店小姐們排排站受檢。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

三民一警分局於元旦進行擴大臨檢。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

三民一警分局於元旦進行擴大臨檢，在易肇事路口設置路檢。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警方於元旦深夜，針對酒店等特定營業場所、易肇事路段實施擴大臨檢，維護治安。當臨檢酒店時，約40名酒店小姐們排排站好，個個修長美腿再加上清涼火辣、露事業線的穿著等待受檢，酒店當晚現場僅1、2組客人，小姐們陣仗遠比客人還多。警方表示，經擴大臨檢，尚未查獲不法。

三民第一分局於元旦特別規畫擴大臨檢，從1日晚間10時許至2日凌晨2時，針對轄內易滋事、鬥毆特定營業場所，進行掃蕩臨檢及路檢攔查，展現警方打擊犯罪、掃蕩治安毒瘤、淨化轄區治安的決心，遏制不法分子蠢動。

當警方進行轄區酒店臨檢時，大約有40名穿著清涼火辣、露出事業線的酒店小姐們排排站檢查身分，然而當時酒店卻僅1、2組客人，陣容遠比小姐們少很多；路檢方面，未取締任何酒駕。

三民一分局表示，此次約26名警力加入本次擴大臨檢及路檢勤務，全面防止街頭暴力鬥毆情事發生，並要求業者、消費者配合並共同遵守防疫規定；將無限期強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔檢，全力杜絕酒駕，保護用路人生命安全。