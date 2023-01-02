位於台南的溫厝廍溪橋，是台鐵柳營車站與林鳳營車站之間的鐵路橋梁，目前改建中，去年完成第一階段工程東正線切換；第二階段工程是原有東正線整地施工及設置圍籬，目標是今年12月完成西正線切換。

台鐵表示，台鐵局長杜微日前與專案工程處處長姜登凡、嘉義工務段段長鄭盛宏實地視察溫厝廍溪橋改建工程。該項改建工程契約金額約9.5億元，由中興工程顧問公司及安倉營造公司分別負責設計監造及施工，工程範圍是柳營至林鳳營（K323＋030至K325＋800），主體結構是70個單元的構架橋，包含跨河段3跨連續預力梁。第一階段工程已於去年5月22日完成東正線切換；第二階段工程是原有東正線整地施工及設置圍籬，以今年12月完成西正線切換為目標。

杜微表示，溫厝廍溪橋改建工程全部完工後，將可消除柳營南方、竹源埤及農場路3處平交道，縫合鐵路阻隔兩側地方，促進發展。另配合民國100年洪水位，提高溫厝部溪橋高程，增加跨徑，提昇通水斷面，降低淹水機率。同時採用無道碴版式軌道亦可提升行車舒適度，減少路線維護成本。

杜微並提醒未來在工程期間要特別注意臨軌工地東、西正線防護，以及加強既有平交道的使用宣導，防止發生意外。