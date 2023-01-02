受過去一年疫情防控政策影響，中國大陸2022年電影總票房僅為300.67億元（人民幣，下同），相比2021年的472.58億元下降約36％，更不及疫情前2019年642.66億元的一半。

《聯合早報》報導，中國國家電影局統計昨日公佈的數據顯示，2022年中國電影總票房為300.67億元，其中國產電影票房為255.11億元，在總票房中佔比84.85％；全年城市院線觀影7億1200萬人次。

據統計，去年4月清明小長假期間，全大陸影院營業比例不足50％，為2020年影院復工以來最低，清明檔期總票房僅1.2億元，是除了2020年外，近十年來的票房最低值，相比2021年同期的8.2億元新高更是下滑85％。

雖然影院生意在暑假檔期有所回暖，但下半年各地陸續爆發疫情、進行封控管理，使全年票房最終不盡如人意。

中國藝術研究院副研究員孫佳山說，展望2023年中國電影市場，雖然會有更多的大片願意上映、觀眾的觀影意願也會逐漸增強，但依然不能持過於樂觀的態度。

他在去年接受大陸媒體採訪時指出，由於疫情的反覆，在今年3、4月份之前，電影市場不可能有什麼實質性的回暖，春節檔期之後甚至還會再蕭條兩三個月。但他預計，由於一般病毒毒性在夏季較弱，加上學生觀影意願較強，中國電影市場在暑假檔期應該會有比較大的恢復。

雖然整體收入不佳，但2022年春節檔期曾迎來「開門紅」，超過60億元的春節檔期票房高於2019年同期的59億元，僅次於2021年春節檔期。不過，3月開始以上海為首的幾個一線城市因為疫情封控，關停了大批的影院，票房收入受到嚴重衝擊。

據統計，2022年票房冠軍是春節檔期上映的主旋律電影《長津湖之水門橋》，票房為40.67億元，票房第二高的則是暑假檔期的科幻喜劇《獨行月球》，收入超過30億元。年底上映的進口大片《阿凡達：水之道》票房也突破十億元，位列年度票房榜前十。