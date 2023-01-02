巴西球王「黑珍珠」比利（Pele）於去年年底辭世，享壽82歲，足壇震悼，然而他的母親賽勒斯提（Dona Celeste）至今還不知道兒子已經去世，比利的棺木將從她家門前經過，令人相當心酸。英媒《鏡報》報導，比利78歲的妹妹瑪麗亞（Maria Lucia）試圖告知母親這個消息，但是賽勒斯提的精神狀態不佳，似乎沒有聽懂女兒說的話。

去年11月賽勒斯提滿100歲，比利陪她慶生並拍攝照片上傳IG，他稱讚母親「從我小時候就教導我愛與和平的價值，我有成千上百個理由必須感謝她。我與你們分享這些照片，懷著巨大的熱忱慶祝這一天，感謝我的母親。」

賽勒斯提出生於1922年的巴西小鎮，她在1940年產下大兒子比利，由於丈夫的足球生涯並不成功，賽勒斯提起初反對比利踢球。每次比利偷溜出門踢足球都會被母親斥責，她持續一段時間才改觀。日後比利成為足壇巨星，賽勒斯提獲選過《巴西環球報》「年度最佳母親」，比利的其中一個女兒也被命名為賽勒斯提。

隨著健康狀況惡化，賽勒斯提開始臥床，她聽到女兒瑪麗亞講述比利過世的消息，只是睜開眼說「我們要為他祈禱。」顯然賽勒斯提以為兒子比利還活著。英國球迷在網路表示：「何必一定要讓她知道呢？除了讓她心碎還有什麼好處？」另外也有人認為賽勒斯提有權知道真相，「不用擔憂，能夠活到100歲的人肯定擁有堅強的心。」