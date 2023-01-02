新北市蘆洲區三民路上一間銀行日前發現有老婦疑似遭到詐騙，立即通報警方到場處理，結果當警方抵達銀行時該老婦早已離開，但因害怕老婦遭詐騙集團誘騙發生危險，警方立即出動10多名警力並調閱監視器進行搜查，最終尋獲老婦確定她安全無虞。

事發在去年12月22日上午11時許，這名老婦通過通訊軟體的廣告看到投資訊息，加入好友後對方便對老婦關心，並介紹有關靈骨塔投資訊息，且在介紹過程中不斷試探老婦銀行存款，並於22日向老婦表示有買家要購買其所擁有之靈骨塔位，如果老婦先將塔位交由其包裝後轉賣可加倍獲利，便要求老婦先至銀行提款80萬元。

不過銀行行員聽到老婦要一次性提取大筆現金做投資後察覺有異，立刻向銀行經理回報，只是老婦以還要工作為由自行先離去，銀行經理擔心老婦安危立即通報警方到場協助，警方了解狀況後，立即出動10多名線上警力尋找老婦，並調閱監視器迅速於1小時內在尋獲老婦，所幸老婦並未發生憾事。

警方向老婦解釋，指出靈骨塔位管理係由社政單位，且投資一定有風險，如果不斷宣稱低風險高報酬，很大可能都是詐騙集團手法及話術，大多是詐騙集團會宣稱有買家願意高價購買靈骨塔位，但如果包裝過後可以翻倍售價，大多數受騙民眾遭詐騙集團話術後投入大量資金，最後血本無歸，老婦聽後才打消投資念頭，險些將戶頭內存款都交給詐騙集團，未來也會特別小心這種類型的騙局。

蘆洲分局呼籲，正常情況下的靈骨塔買賣，通常交易必須在帶勘、合約說明、合約簽訂等流程完全結束後，才會進入收款流程，若對方要求你先繳納費用，就要提高警覺，極有可能是詐騙集團，如民眾有任何疑問，都可以撥打110或165反詐騙專線詢問，警方會立即協助。