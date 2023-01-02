近期全台發生多起路口轉彎車撞擊行人的憾事，桃園上月也有國小女童遭遊覽車擦撞倒地再被轎車輾過的意外，交通局全面檢討路口穿越道，除率全國之先在13處路口實施「行人優先時相」，減少行人與轉向車交織衝突，也將「行穿線退縮」，避免A柱限制造成視距障礙，希望雙管齊下，保障行人穿越路口安全。

交通局長張新福表示，桃園因學校、交通場站或大型商業設施附近，行人穿越量較一般路口龐大，若採一般行車綠燈與行人綠燈同時亮啟方式運作時，常有行人與轉向車產生交織衝突情形，也因為同一時間行人與轉向車輛都要通過，對交通繁忙的路口來說，駕駛人要等好幾個紅燈才能通過。

交通局去年11月率全國之先，針對行人穿越常與轉向車交織衝突的13處路口，如學校、交通場站、大型賣場或醫院，試辦行人綠燈早開時相，希望達到人車分流效果，保障行人通行安全，也提升路口紓解效率。

張新福也提到，近期國內部分縣市發生路口車輛左、右轉彎時，撞擊斑馬線上的行人而釀死傷意外，主要是因駕駛人在路口轉彎時，常因斑馬線距離路口過近，轉彎車輛受車體結構如A柱限制，造成視距障礙。

交通局也全面檢視桃園太過接近路口的斑馬線，並退縮調整，搭配行人綠燈早開時相，希望消弭駕駛人在路口轉彎的視距障礙，避免類似交通事故再次發生。張新福提醒，行人及駕駛人行經路口時，除了確實遵循號誌管制燈號外，車輛轉彎時務必減速慢行，並禮讓行人先行，行人行經路口也請留意後方轉彎車輛。

交通局也重新檢討公車評鑑指標項目及配分，將有關行車安全的權重提高，年度評鑑結果將成營運虧損補貼依據，希望督促客運業者確實教育公車司機「行經路口慢、看、停」，務必將行車安全落實在每一趟旅運服務中。