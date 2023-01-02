總統蔡英文今（2）日在臉書宣布，多項「增福利」、「減負擔」新制上路，她表示，希望盡一份力，為大家減輕生活的負擔。然而，網友們對此卻相當不領情，留言灌爆了蔡英文該篇貼文，直呼「無感」、「只花0.3秒看過該訊息」，甚至有人譏諷，國民黨會感謝她推出這些新制的。

蔡英文表示，在新的一年，面對國際各項挑戰，執政團隊要持續帶領台灣穩健邁進，也要更貼心地照顧好大家的生活。而根據貼文圖卡顯示，「增福利」的內容包含：調漲基本工資、買電動機車最高補助9300元、取消育兒津貼所得限制等；而在「減負擔」上，則有減稅、政府全額吸收學貸和紓困貸款增加的利息、老舊車輛汰換補助。

許多網友們也在蔡英文該篇貼文留言，但內容多為負面，他們痛批「負擔最大的就是房價，結果連X都不敢打」、「身為總統要人民體諒妳，這是什麼邏輯啊」，並狠酸「新的一年，希望妳能有所進步，希望妳能不讀稿說話，做自己」、「國民黨感謝有妳」、「古有兒皇帝，今有呃皇帝」、「在剩下不多的日子裡，請繼續呃下去」。

有人則直言「這種訊息我都是花0.3秒看過而已，根本無感政策」、「希望新的一年改善內政的部分，交通尤其爛，不要只會罰款便宜行事，治安也很遭。內政做好才會有選票」、「物價又要上漲了」、「要體恤民意、苦民所苦，少吹牛，無視教訓還會再教訓」。