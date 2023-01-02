現年49歲的香港男星樊少皇，與演員老婆賈曉晨於2016年結婚後，分別在2017與2020年生下2名愛女，昨（1）日賈曉晨還特別發文慶祝兩人結婚7周年，但沒想到過沒多久樊少皇便宣布「要離婚」震撼彈，還被網友發現該篇文章被編輯過3次，而且內容都不同，引發外界好奇；賈曉晨也因此曾遭瘋傳疑似替樊少皇還債而下海拍「三級片」的消息也再度被挖出。

樊少皇與相差10歲的演員老婆賈曉晨在2016年結婚時，曾引起網友熱烈討論，婚後賈曉晨也經常在網路上分享育兒生活及各種美照，而圈入不少粉絲。本月1日賈曉晨特別在微博上發文，表示「新年快樂，結婚七周年了」並曬出兩人甜蜜合照標記樊少皇，令不少人稱羨。

但沒想到樊少皇看到後竟轉發老婆的貼文，寫下「我們要離婚了」，接著又偷偷改成「我們」，過8分鐘再改成「我們換個冬天不冷的地方生活吧」，讓外界猜測兩人的婚姻是否亮起紅燈，但兩人到目前為止都沒有出面回應。

據了解，樊少皇過去曾演出多部經典電影，還曾在古裝劇《天龍八部》中飾演「虛竹」一角而再度獲得矚目，演藝之路備受肯定，但不久前卻傳出他遭債主控告，他所積欠的400萬人民幣（約新台幣1781萬元）遲遲未還，還將錢拿去置產疑似洗黑錢，讓他名聲瞬間掃地。之後網路上也開始瘋傳他的妻子賈曉晨，為此下海拍攝三級片還債，但事後她也出面澄清「本人從未拍過任何三級片，本人拍的戲全是廣大婦女兒童都可以看」。沒想到兩人好不容易攜手度過風波，卻又傳出離婚的消息，讓不少人感到唏噓。