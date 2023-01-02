中和分局警方在桃園市蘆竹區逮捕鄭嫌。（警方提供）

警方從鄭男車內起獲犯案槍枝。（警方提供）

鄭男從車窗朝外開槍，打傷齊姓男子。（王揚傑攝）

跨年夜新北市中和區驚傳槍響！鄭姓男子與廖姓男子疑有毒品買賣糾紛，跨年夜晚間8時許廖男得知鄭男與女友至中和投宿旅店，即夥同齊男等3人分駕2輛車前往堵人，將鄭男座車攔下後，欲將鄭男拉下車，卻反遭鄭男隔著車窗開槍射擊，致齊男左手臂及右肩中槍受傷，鄭男駕車往桃園方向逃逸，齊男送醫後無生命危險。中和警分局今（2）日清晨已在桃園市蘆竹區逮捕鄭嫌，訊後將依法送辦。

警方表示，30歲鄭男逃逸後先將車輛藏放於桃園市南崁區大賣場，再躲藏在大園區一處出租套房。經派員埋伏，今日5時許趁鄭男欲將犯案車輛轉移至蘆竹區一處公有停車場時，展開圍捕行動，鄭男棄車徒步逃逸，警方地毯式搜尋，發現鄭男躲藏在蘆竹區南崁路排水溝旁一處廢棄民宅陽台，順利將他逮捕，並從身上起獲子彈3顆，隨後至犯案車輛內起獲犯案改造手槍1把、子彈6發、安非他命1包、神仙水2罐等證物。

警方將鄭嫌帶回偵辦，偵訊後將依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂罪嫌移送偵辦，並擴大追查槍枝、毒品來源。

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