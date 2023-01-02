吳思賢（小樂）暌違5年將於5日在華山Legacy舉辦「TOP OF LOVE」個人演唱會，小樂表示這次演唱會因為疫情經歷延期，但認為是緣份最好的安排，讓他最後能在自己生日這天，再次回到舞台上完成這場時隔多年的演出，坦言壓力大心情緊張，但相信會是2023年最好的開始。並預告演唱會一開始就會連續唱跳半小時，對自己體力上來說是滿大的考驗：「真的太硬了。」

剛跨完年緊接著演唱會即將開始，最近每天緊密勤練歌舞的小樂說：「其實練舞對我來說是蠻得心應手，最擔心的是這次有唱很多舊歌，擔心自己忘詞。」但做了很多準備，當天一定會呈現最棒的演出。小樂說到這次還特別和公司一起準備了一個大驚喜，要獻給這一路來陪伴自己的粉絲，是非常有意義的一件事，希望粉絲們都能到現場一起嗨。

在演藝圈擁有好人緣的小樂，粉絲們最好奇嘉賓會邀請誰，小樂直呼真的太難選！本來想說畢竟生日就和粉絲一起過，要省略嘉賓這Part，但後來還是希望大家一起來玩，去年從一月開始每個月都推出一首新歌，很榮幸當中能和很多厲害的人合作，小樂透露演唱會嘉賓就是合作的其中一位，而且非常符合演唱會「TOP OF LOVE」主題，能夠傳達愛給大家；「TOP OF LOVE 小樂吳思賢」演唱會1月5日在華山Legacy舉辦，購票請上寬宏售票。