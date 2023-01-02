美國阿拉巴馬州蒙哥馬利地方機場（Montgomery Regional Airport）一名行李員被吸進運轉中的客機引擎，不幸喪命。

美國阿拉巴馬州一座機場跨年夜發生致命意外，一名行李員在停機坪工作時，突然被正在運轉的飛機引擎「吸進去」，最終不幸身亡，這起意外也導致出事航班取消、機場關閉5小時。

綜合路透社、飛航新聞網站「Simple Flying」報導，31日跨年夜當地時間下午3時，美國阿拉巴馬州蒙哥馬利地方機場（Montgomery Regional Airport）發生行李員不幸喪命的工安意外。

當時美國航空（American Airlines）旗下特使航空（Envoy Air）編號3408客機正停在登機口，預計下午3時46分啟程飛往德州達拉斯，不過一名在停機坪工作的皮埃蒙特航空（Piedmont Airlines）行李員突然間被「吸進」客機一顆正在運作中的引擎，不幸身亡。

這起工安意外導致航班取消，蒙哥馬利地方機場也隨即關閉，直到當地時間晚間8時30分才重新開放。

同樣隸屬於美國航空的皮埃蒙特航空也發布聲明證實發生工安意外，不過聲明中並未揭露出事員工身份及意外細節。

目前美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）及國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）都已對這起意外展開調查，以釐清事故原因及責任歸屬。

「Simple Flying」指出，機場地面事故非常罕見但確實會發生，去（2022）年8月紐奧良路易阿姆斯壯國際機場（Louis Armstrong New Orleans International Airport）才發生行李員卸下行李時，頭髮捲進行李輸送帶機器的意外，導致女地勤整個人被拖行，最終傷重不治。