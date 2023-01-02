副縣長李文良(左2)致贈慰問品及慰問金，提前祝福所有春安專案工作人員新年快樂。(圖／金門縣警局提供)

金門「春安專案」正式啟動，將加強查緝特殊場域與臨檢勤務，讓鄉親平安過好年。(圖／金門縣警局提供)

農曆春節即將到來，為維護地區治安、交通與為民服務工作，金門縣警局昨(1)日晚間正式啟動為期30天的「2023年春節安全維護專案」，加強查緝特殊場域與臨檢勤務，讓鄉親平安過好年。副縣長李文良也於春安專案首日，前往金城分局慰勉並致贈慰問品及慰問金，慰勉所有員警的辛勞。

金門縣警局表示，今年的春安專案將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，其中「治安平穩」重點置於清樓打詐結合協尋失蹤人口、查緝吸毒場所結合安居緝毒、金融機構安全維護等；「交通順暢」著重點於春節期間易壅塞路段、風景區、景點交通疏導及管制作為；「民眾安心」著重點於發掘員警忠勤、忠義事蹟、協尋失蹤人口、協助弱勢家庭急難紓因或轉介社福單位等；並以鼓勵績優單位或表揚有優異表現員警方式，來激勵全體警察人員、協勤民力投入工作，讓民眾可以「安全」、「平順」、「安心」的過個好年。

副縣長李文良對於員警及協勤民力在春節前夕投入加強重要節日安全維護工作，肯定警方與協勤民力的付出，時值寒流來襲及疫情期間，李文良也提醒警察同仁及協勤民力注意身體保健，落實防疫工作，並感謝警察同仁及協勤民力於春節期間犧牲假期、堅守崗位，提前祝福所有春安專案工作人員新年快樂。

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