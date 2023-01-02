白蟻蟲害危機不容忽視，尤其以台灣家白蟻與格斯特家白蟻，為害居家環境影響最嚴重，不僅破壞家具結構，甚至可能危害房屋的木質結構，中興大學昆蟲學系研究團隊發現，格斯特家白蟻的「地盤」逐移往北，呼籲人人動手「抓蟲」，把樣本寄回中興大學都市昆蟲學實驗室鑑定，進行防治。

中興大學昆蟲學系指出，台灣家白蟻是台灣原生種，主要分布在北部，造成危害量佔45％，格斯特家白蟻則屬於入侵種，佔50％，雖目前主要分布在南部，但透過逐年資料發現，格斯特家白蟻的「地盤」持續往北擴散。

中興大學昆蟲學系團隊指出，不同的白蟻，防治的藥劑也有所差異，但因白蟻都入侵私宅，研究人員很難入內採樣，也不得其門而入，很難使用正確的藥物進行防治，白蟻防治陷困境，無法突破。

中興大學昆蟲學系團隊於2015年架設「台灣白蟻物種鑑定服務網」，民眾可登錄採集白蟻的時間與地點，透過Facebook設立「白蟻大水蟻交流社團」，宣傳公民科學計畫，邀請民眾只要遇到白蟻分飛，就可以動手「抓蟲」。

中興大學昆蟲學系教授李後鋒表示，民眾成為幫忙採樣的幫手，把白蟻樣本寄回中興大學都市昆蟲學實驗室，由研究團隊進行鑑定。從2015年至2020年之間，全國防治公司及逾200位民眾響應，蒐集樣本達3024件。

李後鋒說，如果發現家中有大量白蟻分飛，建議請專業防治公司協助，室內減少使用光源，或者採用黃色燈光，可減少白蟻飛入，在民眾與防治公司支持「動手一起抓蟲」計畫，公民力量大，每一個小小的樣本，都能為白蟻防治研究做出貢獻。

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