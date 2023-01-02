苗縣警局啟動加強重要節日安全維護工作，首日動員159名警力出勤。（苗栗縣警局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣警察局在歲末年初之際，為讓民眾順利過好年，從元旦晚間22時起至1月30日止，展開為期1個月的「加強重要節日安全維護工作」，元旦深夜員159名警力臨檢56處場所，共查獲1人持有毒品、1名通緝犯、失聯外勞1人以及酒駕1人。

苗栗縣警察局指出，有鑑於春節連假為歷年最長，高達10天假期將有大批民眾出遊，接續學生24天寒假，恐流連往返網咖、KTV等各式娛樂場所，因此警察局統合各分局、刑事警察大隊、交通警察隊、保安警察隊、少年警察隊、婦幼警察隊、苗栗憲兵隊等警力與第三方警政共159名，聯合執行擴大臨檢工作及路檢取締酒駕。

專案工作首日，警察局動員大批警力針對轄內KTV、酒店、網咖及電子遊藝場等場所，規畫擴大臨檢勤務，共臨檢場所56處，移送毒品案1件1人、公共危險案1件1人、通緝犯1件1人及失聯外勞1件1人，同時也向在場民眾及青少年，宣導多參與正當休閒娛樂活動。

警察局局長陳武康表示，今年春節3大主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，已規畫苗栗縣各觀光景點進出動線及替代路線，即時提供路況資訊、加強交通疏導，同時呼籲民眾出外遊玩、聚餐之餘，也切記不要酒後駕車，警察局將積極實施路檢及酒測，確保每位縣民的安全。

陳武康說，「春節期間沒有法律假期」，警局將把「掃黑、肅毒、打詐」列入重點項目，尤其針對旅館、民宿、日租套房、社區大樓出租處所、廠房及倉儲等高風險處所加強清查，希望民眾發現可疑線索隨時提供給警方，強力掃蕩毒品製造場所及詐騙被害人囚禁處所。