2023年到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專提醒，犯太歲5生肖和年齡逢9者在今年不宜喝酒，表示因太歲將軍「皮時」，在古代因飲酒失度、受到杖罰，換到現今的時空，即為酒後失態、飲酒過量或酒駕肇事，因此勸告飲君子不可不慎。

除了艾菲爾提醒外，《科技紫微網》日前也整理出犯太歲5生肖，生肖鼠、兔、龍、馬、雞運勢上是非波折較多，其中生肖龍在2023年為害太歲之年，行事上多有阻滯，尤其開展的新事務上，易遇到用人不宜的情況，且要留意小人禍害，多注意自身言行，以免惹禍上身。

▍生肖鼠

生肖鼠在2023年刑太歲，風波多，需謹慎小心，尤其是在簽訂合約或與人交涉時更要仔細，此年易出現合約糾紛或官司纏身。運勢雖有下跌，但生肖鼠若能保持積極心態，與他人友善交往，多釋放好意，可為自己抵擋災禍，提升好運。

▍生肖兔

生肖兔在2023年適逢值太歲，是非多、奔波辛勞，雖各方面運勢都受到干擾和破壞，但逆轉而上的機會仍在，因有吉星歲駕來減少麻煩和負擔，可於此年輕鬆時多儲備精力，等待時機到來時再高調復出，逆轉噩運，農曆7月是運勢高漲期，重要之事於此月行動，更見效果。

▍生肖龍

生肖龍在2023年逢害太歲，行事多有阻滯，尤其是在新開展的事務方面，如接手新的工作任務、拓展新的人脈資源等，容易遇到用人不宜的情況。此年易犯小人，需多注意自身言行，忌背後議論以免惹禍上身，上半年運勢強過下半年，此時較利於生肖龍披荊斬棘，應把握機會，農曆2月、5月運道高升，宜行重要事務。

▍生肖馬

生肖馬在2023年運逢破太歲，多有潛伏禍患，平時細節之處若做不到位，就得當心日後引來大麻煩，先前累積的不悅，到兔年也容易爆發出來，須注意禍從口出，尤其與交情不夠的朋友交談時，更需有所保留，多委婉則少禍患，此年待人處事應謹守規矩，多助人為樂，可為自己累積善緣，趨利避害，行事更順利。

▍生肖雞

生肖雞在2023年運逢沖太歲，波折多，雖是較為操心勞累的一年，但也是逆境中衝破限制的一年，再難的事，若能運用聰明才智去周旋，不僅能解決，還能被老闆看到，被賦予更多向上進取的機會，只是要注意過猶不及，不能耍小聰明，當心被人識破，好事變壞事。

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