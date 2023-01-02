台積電業務合作夥伴，精密零件、自動化製程設備廠和椿科技（6215）今（2日）發布重大訊息，公告創辦人兼董事長張永昌逝世，公司將召開臨時董事會推選董事長，待董事會召開後另行公告，和樁強調，遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人分層負責，對公司營運無影響。

和樁在1980年由張永昌創立，起初以進口貿易業務為主，經過多年業務擴展，目前已跨足自動控制、產業機器人及半導體設備的設計與生產等，另外還包括建築工程的自然排煙裝置、隔震和制震裝置。主要客戶包括，台積電、聯電、明基電通等國內知名大廠。