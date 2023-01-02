長榮航勤員工抗議年終獎金太少，昨日元旦大量請假造成班機大延誤，今（2）日大清早雖由公司高層親自下場協助，但據了解長榮航勤態度強硬，認為「年終沒少給」，目前僵局持續中。長榮航空企業工會透露，今天航勤員工還是有人請假，但公司有從高雄場站調人來，所以情況有舒緩。

昨日長榮航勤有151人臨時請假，今日是元旦假期收假日，長榮航勤董事長、總經理等行政主管以及現場作業主管早上6點就去協助搬行李，長榮航空表示到中午之前沒有任何航班取消。

不過長榮航空企業工會顧問周聖凱對本報表示，長榮航勤員工請假行動是自發，因為他們沒有工會。「就我目前所知，今天還是有人繼續請假，航班也有延誤，但是公司有從高雄場站調人來，所以情況有舒緩。」

周聖凱說，長榮航勤員工表示，公司態度強硬，覺得年終沒有少給，因此雙方卡在僵局。也因為長榮航勤員工對外沒有聯繫窗口，「我們建議他們組一個工會，但可能沒這麼快。」

周聖凱說，雖然這兩天暫時度過去了，但問題沒解決，接下來的春節甚至228連假都是運輸業最忙的時候，仍可能出現同樣情況。

長榮海運日前有人領到52個月年終獎金刷新紀錄；長榮航空是3個月；長榮航勤年終獎金僅1個月，導致員工不滿。

不過長榮航勤表示，長榮航空於疫情期間無航班在高雄機場起降，長榮航勤為了讓駐點於高雄的同仁保持各項機場作業的熟悉度，以及補充疫情期間離（退）職人力，每星期輪調11名同仁支援桃園機場地勤作業，每個月有44位的人力至北部支援，此輪調作業已逾兩年，並非是因此次員工臨時請假事件而緊急調派。