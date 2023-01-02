萬萬沒想到自己家人，竟有不為人知的過去。一名網友分享，外公趁聚餐時，突然提到自己曾擔任過三級片導演；更讓人傻眼的是，舅舅也自爆曾客串AV男優。原PO當場呆住，直呼「怎麼這麼多暗黑史」？

原PO在匿名論壇「Dcard」發文，印象中外公沉默寡言，只有喝多的時候，話會比平常多。最近家族聚餐，外公突然透露年輕時拍過三級片，他當導演。更意外的是，舅舅也跟著承認，客串過AV男優。

「真可怕，希望舅舅的片已經不在」，原PO說，當天因聊到AV產業，才會釣出兩人的暗黑過去。舅舅甚至忍不住大哭，後悔離開AV產業，只因外婆威脅他要去找別的工作。

文章曝光後，網友紛紛留言，支持原PO想法，「完全懂你舅的心情欸」、「外公可以重新出發啊」、「超酷的！爸爸當導演、兒子當男優，這經歷難得」；也有人勸原PO不妨試試看，「你應該維持家族傳統，投身情色產業」。