保安宮新建牌樓今天竣工揭牌啟用！(陳世宗攝)

薛凌及何志偉母子今天都出席參加剪綵啟用儀式，立法院副院長蔡其昌、市議員李文捷都到場參與。(陳世宗攝)

「飲水思源、造福鄉里！」台中市大安區保安宮牌樓今天竣工揭牌啟用！立法院副院長蔡其昌出席特感謝前立委薛凌，及現任立委何志偉母子等家族捐獻600餘萬，興建保安宮牌樓，回饋地方；地方鄉親指出，大安區雖然是「風頭水尾」，但風水好、地理佳，很多鄉親事業有成都積極回饋鄉里，令人感佩與感謝。

大安區松雅里保安宮奉供廣澤尊王，具有100多年歷史，廟方原本興建的舊牌樓，因松一街拓寬而拆除。保安宮主委顏昌表示，廟方鑑於廟前有腹地，因此依法向市府申請重建牌樓，該牌樓取得建照及使用執照，一切合法。

顏昌表示，前立委薛凌出身大安區松雅里，其丈夫陳勝宏擔任陽信銀行董事長，薛凌及弟弟等家族人士捐款協助廟方興建牌樓斥資600多萬元，歷經1年多，才興建完成。大安區保安宮新建牌樓今天竣工揭牌啟用！薛凌及何志偉母子皆出席剪綵，立法院副院長蔡其昌也到場剪綵。

蔡其昌指出，他代表地方感謝薛凌母子，薛凌及何志偉母子都是在地很優秀的子弟，在外事業有成回饋地方，姐仔（薛凌）每年都花很多錢做社會公益，感謝她想到故鄉，每次看到她就像耶誕老公公又來地方幫忙，讓他非常感謝她。