侯友宜也在燈籠上題字落款。（呂健豪攝）

農曆春節將至，新北市新莊區公所也舉辦迎新年慶元宵系列活動，首波主打「彩繪燈籠・幸福兔U」在今（2）日登場。市長侯友宜也親自到現場，除了與民眾一起體驗彩繪燈籠，在特別在燈籠上題字落款，他說希望透過這樣的傳統習俗，讓大家都能過一個幸福的好日子。

新莊區公所舉辦的「彩繪燈籠活動」，自2003年以來，至今已經21年，成為新莊在地重要的文化傳統活動，今年也特別到中港大排願景館前廣場舉辦，在中港大排完成整治之後，格外具有意義。

侯友宜今天上午也在元旦連假最後一天，親自到場與民眾一同參與這項在地的文化傳統盛事，他表示農曆春節將至，各地都有相關活動，而新莊的彩繪燈籠已延續21年，尤其是今年就是兔年了，透過延續這樣的傳統習俗，讓新北市可以「平安尚好，幸福兔U」。

侯友宜也說，看到很多爸爸媽媽、爺爺奶奶帶著兒孫一起，用這樣的方式讓大家能夠在幸福的歲月中凝聚在一塊，每個人都能過一個幸福的好日子，用幸福歲月的方式，享受溫馨幸福的家庭，這就是「平安尚好，幸福兔U」。

新莊區長林耀長表示，今年的活動共有8名藝文界名家共同參與，特別為活動個繪製1盞直徑60公分大燈籠，以喜慶繽紛的顏色點綴活動現場的熱鬧氛圍，此外還有家長帶著小朋友做的財神爺杯套、醒獅小背包、錦鯉存錢筒等物品，象徵攜手邁向成功、喜迎祥兔過好年的寓意。

新莊區公所也預告，接著還有「新莊聚福迎祥兔 名家揮毫送春聯」活動，將於1月14、15日登場，公所特別邀請多名書法名家到場揮毫，名家的墨寶也很值得收藏，歡迎民眾到場參與。