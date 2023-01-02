元旦假期結束後，緊接著就是春節假期到來，家家戶戶返家過年吃團圓飯，彰化縣政府日前公布春節假期計程車費率，從21日除夕當天零時，到26日初五24時，每一車次加收錶費100元，跳表內容則不變，縣府交通處提醒，若消費者發現有違規收費，可以記下相關資訊並檢舉。

彰化縣春節期間計程車費率調整，每一車次加收起錶費100元，起跳2.1公里100元，續程則是每200公尺加收5元，另外夜間加成從深夜11點到早上6點則加收20元，包括防疫計程車也都在規範裡面。

縣府交通處表示，彰化縣內目前約有700輛計程車，不過防疫計程車僅有10輛，加上目前需求變少，因此今年起將調整剩下6輛，而防疫計程車在春節的加價也將比照一般計程車來計算，另外近年盛行的多元計程車起價本來就比較高，因此不在春節加價規範裡面。

而彰化計程車不像北部，鄉下有許多計程車司機都會以喊價的方式計費，縣府交通處則說，計程車都應依規定按錶收費，消費者可向司機索取按錶計費收據，若有違規收費情形者，可以記下司機姓名、車號、乘車日期等資訊，向監、警單位檢舉，以確保消費者權益。