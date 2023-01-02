針對近期全民熱議的「還稅於民」議題，以及總統蔡英文不普發現金，國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇今（2）日在臉書發文直言，在她提出「還稅於民」、獲得朝野共識後，蔡英文也終於在元旦對此回應，然而這份回應對國人來說，恐怕與原本期待有很大的落差，這無疑是「還稅愚民、為己籌謀」，戲弄社會大眾。

因此，王鴻薇提出三點質疑：

1、蔡英文還稅於民政策內容不清不楚，沒有回應社會期待。王鴻薇指出，蔡英文稱「預留一定的財源以備不時之需，並且在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案」，但政府超徵的稅收要如何撥用，國安會議本該清楚明白交代，無視朝野共識更是讓人民期待落空。

2、蔡總統用來補貼特定的人、特定產業？難道是下一個高端？王鴻薇質疑，在蔡英文「作為負責任的政府，我們必須要未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性」的說法中，高風險的國人與產業是指什麼？「是涉嫌炒股的高端？還是以認知作戰為名，挹注到妳的網軍部隊去？」

3、用來補貼勞健保、電價補貼，很好，「但之前政府都在睡覺嗎？」對於蔡英文表示「撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼」，王鴻薇質疑，從2017年開始，除了2020年之外，稅收其實是年年超徵。到今年為止，蔡英文執政以來稅收超徵達1.1兆，去年也有超收狀況，勞健保的缺口和電價補貼為何之前不做？如果自己沒有出來主張還稅於民，「這筆錢就不用補在這嗎？」

王鴻薇直言，超徵的稅收還於人民，本就天經地義，也是不分黨派共同的共識，但顯然政府並不這麼想。最後，對於蔡英文說「作為負責任的政府，我們必須要未雨綢繆」王鴻薇也吐槽該段話「笑死人」，並直言，蔡英文「根本是為己籌謀吧！」