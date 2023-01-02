黃耀明昨在台北Legacy舉辦演唱會。（Legacy提供）

黃耀明（中）昨開唱，好友杜汶澤（右）和老婆到場支持。（Cheehaur提供）

香港歌手黃耀明相隔4年多再度來到台灣開唱，首場元旦在台北Legacy登場，演唱26首國粵語歌曲，還翻唱好友陳珊妮、何韻詩、盧凱彤、彭羚的作品，同時獻上苦練許久的台語歌〈望你早歸〉，唱到〈下一站天國〉時，黃耀明忍不住感傷落淚，幾度唱不下去。黃耀明的好友，杜汶澤夫婦等人到場支持，陳珊妮更全程在控台「監工」，比黃耀明還緊張。

黃耀明表示，這次開唱心情複雜，因為有許多人不能來看，包括香港好友何韻詩。從黃耀明宣布在台開唱以來，何韻詩就不斷在社交網站幫忙宣傳，演唱會上他翻唱何韻詩的〈是有種人〉，並翻唱天后彭羚的國語歌〈給我一段仁愛路〉；黃耀明過去演唱〈美麗在心頭〉時，都是由已故歌手盧凱彤擔任吉他手伴奏，他特別選唱這首歌懷念好友，氣氛突然變得感性，黃耀明也難掩傷感情緒。

唱到〈下一站天國〉時，黃耀明哽咽落淚，數度中斷演唱，他說演唱會有不少較悲傷的歌，「但沒想到這麼早就哭了」。黃耀明還在台上特別調查語言分佈，現場看起來是粵語的粉絲居多，得知有粉絲來自美國、英國，他驚訝說：「從那麼遠的地方過來，神經病！但還是謝謝你們啦。」黃耀明「邊走邊唱」演唱會今在台北還有1場演出，7日將移師高雄WAREHOUSE，購票可查indievox。