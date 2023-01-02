藍營2024總統人選受到矚目，新北市長侯友宜民調目前獨占鰲頭，外界普遍認為他將代表國民黨挑戰大位。但精神科名醫沈政男指出，侯現在的民調，只是呈現出人民對執政黨的評價，呼籲侯友宜好好處理市長落跑、朱立倫擋在前面跟「如何從地方型領導人轉變成全國型領導人」三件事。

沈政男提到，常常有人說「侯友宜現在2024支持度贏過賴清德十幾趴，賴恐怕危險了！」但他認為，民調是反映當下人民對執政黨的評價，並不代表到時候真的就會支持侯友宜。

針對侯友宜的現況，沈政男也提出三個問題，一是他連任新北市長剛上任就落跑，如何跟選民交代？二是侯一向謹守分際，講話不慍不火，但幾乎從未對國政大計表達意見，大家基本上還是把他定位成地方型的領導人；最後一點是侯友宜的老長官朱立倫現是國民黨主席，當下甚至還擋在他前面。

沈政男強調，雖然藍營很想讓侯選，而且到時候一定給他很大的壓力。但現在的民調數字，不代表一年後的（一年後的今天剛好是民調封關），「侯友宜，真的要想清楚。」

對於民進黨方面，沈政男則表示，新任閣揆不管是誰，賴清德的2024都將非常難選，因為侯友宜的身影從後頭慢慢靠近，形成巨大的威脅，「民進黨即使傾全黨之力，都不見得能夠擋下侯友宜」，蔡賴必須同心合力，且必須加緊腳步，不然就來不及了。他也提到，內閣由誰來掌舵已經不是那麼重要，未來閣揆就只會是蔡賴共治的執行長而已。