每人最高可貸10萬元的勞工保險被保險人紓困貸款已開辦，新竹市截至2022年底，已接受申請超過7萬4000件，市府勞工處指出，此次的總貸款額度為200億，申請期限至1月7日止，提醒有需求且符合申請資格的勞工朋友，盡早以網路、郵寄或臨櫃等方式擇一提出申請。

市府勞工處長黃錦源指出，為讓勞工過好年，勞保局每年都會推出勞保紓困貸款，申請貸款被保險人須同時符合生活困難、參加勞保年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款者，或曾借貸已繳清貸款本金及利息等4大條件。

已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。黃錦源也提醒想利用網路申請的勞工，需符合土地銀行所定的網路簽約及對保資格者。

勞工處同時表示，成功申請貸款的勞工，在貸款期間3年，前6個月按月付息不還本，自第7個月起按月平均攤還本息。

以貸10萬元為例，按目前利率前6個月每月需繳利息143元，自第7個月開始每月繳本息3408元。貸款利率自撥款日起為年息1.718％，之後由勞工保險局報勞動部於每年1月及7月第1個營業日公告調整，並自調整日起按調整後之年利率計算。

勞保局也提醒勞工朋友們可多利用網路申請方式辦理，有疑問可向土地銀行客服專線（02）2314－6633及其所屬分行或其委託的金融機構查詢，勿委託他人代辦，以防錢財遭詐騙。核貸後款項將直接撥入被保險人帳戶，貸款者後續應按期正常還款，以免未來請領保險給付遭到扣減。勞保局服務專線（02）2396－1266。