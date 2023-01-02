台海情勢緊張，總統蔡英文也拍板兵役延長，且民進黨立委候選人吳怡農也曾主張「在家當兵」，就在外界認為民進黨已把國防思維走向「全民皆兵」概念之際，本報獨家掌握到，行政院兒童及少年福利與權益推動小組近日開會，要求教育部，針對包含幼兒園在內的高中以下學校，參考國家安全手冊內容，定期辦理戰備演練。兒少團體擔憂，若教材太逼真，恐怕會驚嚇到孩子。

行政院兒權小組去年10月31日召開臨時會議，會中有委員提案：「針對我國面臨敵方來犯威脅，急需攸關兒少安全之預備及防範措施」。

提案委員在會中提出多點建議，包含兒少各年齡層戰時應變與防災需要，建請應為各年齡層編訂適當教材，如為幼齡者標示注音或使內容更簡明。除了使國人辨別警報聲以外，建議納入炮彈聲辨別。近年學校配合萬安演習實施，並無助於學生掌握避難知能，建請此類大型演練能更為擬真，帶領學生實際前往避難設施，並安排指揮或引導人員。

最後決議，建議國防部參考兒少觀點，提供符合國人需求與易讀國防資訊。而為促進高中以下學校學生具備防災與戰時應變、避難知能，建請教育部參考國家安手冊內容，擬定幼兒園、國中小及高中不同年齡段教學素材，規畫定期辦理演練，透過學校教育將全民國防知識從校園推廣到家庭。

教育部政務次長蔡清華在會中回應，各級學校每年配合辦理「921 國家防災日」與「萬安演習」，可配合增加生存應變與疏散避難相關演練。

教育部也回應，將督導各級學校落實全民國防教育，並請各校結合每年各級政府定期防災演練、萬安演習，落實逃生避難演練。

靖娟基金會執行長林月琴表示，幼兒園雖得配合政令，提供如避難、災害救援等教學，但她也擔心，且若國防教材太逼真，恐讓孩子擔心害怕，如何拿捏與教導，有待討論。