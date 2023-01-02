新光金(2888)旗下元富證券長期投入金融教育，近年順應資本市場年輕化趨勢，以及民國112年1月1日起民法法定年齡下修至18歲，元富證券表示，投資理財能力需長時間培育，元富樂於擔任陪跑者的角色，讓年輕人在投資理財的道路上持續成長。元富不僅提供豐富多元的金融教育資源，為降低年輕人投資理財的門檻，近期也將推出一系列相關活動。

元富證券特別製作「18歲的陽光」YouTube宣傳影片，闡述成年像早晨的陽光、盛開的花朵，不只是活力奔放，是一種資格，也是獨立；資格是一種身份，獨立是一種能力。年輕人在法定成年日以後就擁有買車、貸款、開戶等資格，但要持續慢慢成長學習積累才擁有能力，才能實現獨立的美好。元富證券官方臉書社群也針對18歲線上開戶的主題規劃一系列「投資新手村」的貼文，用淺顯易懂的圖文解說通貨膨脹、資產配置等基本概念。因應近來投資詐騙猖獗，特別整理出詐騙話術以供防範。元富證券除了陪伴年輕人穩紮穩打地理財，也竭力守護遠離詐騙陷阱。

此外，年輕人以新手之姿接觸投資市場，面對琳瑯滿目的資訊難免無所適從。為深化年輕人理財教育，元富證券由各分公司安排「新手上路！元富帶你這YOUNG理財」諮詢服務，協助年輕人解決投資上的疑難雜症。除了參與投資諮詢，大專院校學子或老師也可以申請元富證券「FinTeach校園金融教育贊助活動」，透過投資競賽、金融講座、營隊、線上活動等多樣化的形式共同加入金融教育的推廣。