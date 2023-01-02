台中市陳姓阿伯日前逛市場時不慎跌倒濺血，民眾見狀有的人趕緊扶起，熱心民眾報警處理，還有一名阿姨乾脆自掏腰包買2支登山杖送他穩住身軀，最後員警見他體力不支唯恐他再度跌倒，索性直接載他回家，讓阿伯在寒冷的天氣裡，感受人情溫暖。

熱心婦人跑上前來，指著1名坐在遠處的阿伯表示，剛才她注意到有個長輩行動緩慢且腳步踉蹌，果然走沒幾步就看到他摔倒了，趕緊先把人扶起，跑去買了登山杖送給他，正擔心其無法獨自回家，就遠遠看見警車開過來，趕緊上前招手示意。

報案民眾向警方表示，他發現阿伯走路跌倒，知道他要找朋友卻對附近不熟悉，研判其應該是迷路，便請警方前來協助。員警到場先發現其因跌倒造成頭腳局部擦傷，經救護人員到場檢查並無大礙。

警方指出，陳姓阿伯僅記得自己的名字跟生日，對於家住哪裡則說不出個所以然來，員警就現有資料確認阿伯的身分並查得其烏日區的戶籍地址，因距離不遠，便帶著他返回烏日區的住家，沒想到該址無人應門，詢問鄰居才得知黃姓阿伯已經搬到南區。

員警聯繫陳姓阿伯家人帶返家，陳妻見他平安無事很開心，原來她發現丈夫獨自離家，早已找得心急如焚，返家準備相關資料想向警方求助時，想不到警方將先生送返家，相當感激。

警方提醒，長輩可配戴防走失手環，或在身上物品標示可供聯繫的資訊，以利走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。呼籲民眾若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住長輩並通知警方協助，讓他們能安全返家。