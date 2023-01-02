本報獨家掌握，行政院兒童及少年福利與權益推動小組要求教育部，針對包含幼兒園在內的高中以下學校，定期辦理戰備演練。不僅家長罵翻，藍委更批評，民進黨過去極力打壓軍訓教育，如今連幼兒園學童都得被置入全民國防等戰備意識，此舉好比是在訓練「娃娃兵」，簡直反其道而行，荒謬可笑。

國民黨立委陳以信表示，會議主持人為政務委員林萬億，討論主題就是針對學童灌輸戰爭意識，作法好比訓練「娃娃兵」，本末倒置。

陳以信認為，國防教育理應以傳達和平的重要性，以及引導學童認識戰爭的殘酷與避戰的目的，而非模擬戰場，甚至向學童傳達草木皆兵、不惜戰到一兵一卒的觀念，此非民主國家的作為。

國民黨立委李德維說，民進黨在野時，極度打壓軍訓教育，甚至還把教官說成黨國、軍國代表，如今成為執政黨，嚴重打壞兩岸關係，「搖身一變要全民國防」，連幼兒園小孩都要被置入全民國防等戰備意識，「讓人覺得今夕是何夕」。

李德維還提到，高中生到大學生學習軍事教育，做法合理，但行政院這份會議紀錄，打算把炮彈聲辨別納入幼稚園課程中，「覺得荒謬可笑」。

除了藍委批評，家長更無法接受孩子被迫學習戰備能力。新北家長Bran的孩子分別在國小與幼稚園就讀。他說，台灣即便是成年人對大陸軍演都無感，如何要孩子站出來保家衛國？「我們該教下一代如何避戰，而不是把打仗當成光榮，更不該把下一代推到戰場。」

「蔡總統，您好個視民如子，連小學生也要準備上戰場！」汐止家長J直言，蔡政府想方設法搞砸兩岸關係，「說甚麼拿一枝掃把也要奮戰到最後，結果拿掃把的是我們的小孩，連小學生也不放過，完全無法接受！」