台北一名15歲少女小芳（化名）109年8月認識一名閨蜜的男友後，不斷傳曖昧訊息「潮吹爽嗎？」「有野戰過嗎？」給對方，男子一時色慾薰心衝到小芳住家頂樓激戰，小芳事後竟提告，男子解釋當下發生關係時小芳並未拒絕，法官一審依與未滿16歲女子性交罪，將男子判刑4月。

判決書指出，乙男與陳女為男女朋友，小芳為陳女的國小國中同學，乙男透過陳女認識小芳後，明知對方未滿16歲仍發生性交一次；乙男事後挨告雖坦承與對方在自家頂樓發生關係，但稱是小芳先傳訊息說「潮吹爽嗎？」、「我朋友1男2女很爽誒，你有野戰過嗎？超酷，你覺得你抱得動我嗎？你問你女友要不要」。

小芳傳訊息說「我試過了，但我覺得很難動誒，卡卡的，我還是覺得後面來比較爽，不然就是男生站著女生躺著」，男子則回應「我力氣很大，抱起來做都不是問題，想試試嗎？妳有種等我，我等等去頂樓等妳」，2人因此發生關係，小芳均未拒絕，結束後還送他下電梯

檢方訊後雖依強制性交罪起訴乙男，但法官依據相關對話，認為乙男沒有違反少女意願，但少女畢竟未滿16歲，即使她願意性交，對方仍觸法，因此一審改依與未滿16歲女子性交罪，將陳男判刑4月。可上訴。