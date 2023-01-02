百萬YouTuber Joeman（九妹）元旦凌晨宣布交往的好消息，女友就是正妹實況主「Niya妮婭」，並曬出與女友合影放閃，引來眾多粉絲與YouTuber好友祝賀。這個好消息也在社群平台掀起不少討論，而女方也親自回覆該文章，表示他們已經交往2年多，互相扶持走過許多低潮：「很感謝他拉住了我。」

在「九妹終於公布了女友」的Dcard文章中，許多網友熱烈討論這個喜訊，Niya妮婭也在下方親自回覆該文章，坦言已經和Joeman已經交往超過2年的時間，感情穩定才決定公開，在公開前已經做好會面對許多不同評價的心理準備。

Niya也正面回應，兩個人交往肯定都不只看外貌與財力，並稱讚Joeman的魅力來自「談吐」、「學識」、「上進」、「幽默」、「細心」、「常常看著他工作都覺得很耀眼」，而且甜蜜表示：「男友在她眼裡，是真的挺帥的」。

至於自己的部分，Niya妮婭坦承對外貌這塊非常焦慮，曾多次說過想隆鼻、弄嘴巴等整型手術，但Joeman都會說「我喜歡的就是妳的樣子，自然最重要」，回想起來非常感謝男友的鼓勵：「很感謝他拉住了我，而且慢慢讓我覺得我這樣也很好。更何況我不是頂級正妹的情況下，這樣不就證明他不是只愛臉跟身材的人嗎，其實很開心，代表我有更多東西讓他始終在我身邊。」