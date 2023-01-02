今天是黃海岱大師的123歲冥誕，紀念活動由虎尾國中布袋戲團揭開序幕，象徵薪火相傳。（周麗蘭攝）

雲林布袋戲館內目前展出「紀念布袋戲國寶－黃海岱展覽」，有黃海岱手稿、戲偶、劇本等。（周麗蘭攝）

雲林布袋戲館內目前展出「紀念布袋戲國寶-黃海岱展覽」，有黃海岱手稿、戲偶、劇本等。（周麗蘭攝）

已故畫師黃裕芳曾創作一幅黃海岱畫像，其遺孀代表他轉贈給縣府保存，縣長張麗善（左三）代表接受，完成創作者的心願。（周麗蘭攝）

已故布袋戲大師黃海岱的冥誕1月2日，也是「雲林布袋戲日」，縣府2日上午在雲林布袋戲館紀念黃海岱的貢獻，縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠等人出席。張麗善表示，布袋戲傳習中心將於明年竣工啟用，如何讓布袋戲繼續傳承延續下去，縣府文觀處會向布袋戲各界大師請益。

今天是黃海岱大師的123歲冥誕，紀念活動由虎尾國中布袋戲團揭開序幕，象徵薪火相傳。該校是雲林縣小金掌獎的常勝軍，由布袋戲藝師余玉柱領軍培訓。

縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠、黃海岱五子黃逢時出席以外，雲林縣布袋戲界的新興閣團長鍾任樑、廖文和布袋戲團掌廖文和、隆興閣團長廖昭堂、昇平五洲園團長林政興、黃世志電視木偶劇團負責人黃世志、明星園團長洪一郎等15團代表到場相聚。

張麗善表示，布袋戲是雲林縣非常重要的文化，黃家扮演發揚光大的的重要角色，霹靂國際多媒體、金光國際多媒體持續發光中；雲林縣的布袋戲扎根計畫也進行著，現有70多所國中小學、累計1萬多名孩子體驗過布袋戲，雲林縣府會繼續扮演推手，期許成為孕育布袋戲人才的搖籃。

張麗善表示，興建中的布袋戲傳習中心將於2024年完工，將可提供專業空間、聘請師資授課、典藏文史資源，展望把布袋戲文化與國際偶戲接軌，她希望布袋戲先進前輩齊聚一堂會商此一重要課題，文化觀光處也會向大師們請益。

今日雲林布袋戲日紀念活動中，縣府首次公開黃海岱二子、文化部人間國寶黃俊雄的紀錄短片精華，記錄電視布袋戲鼻祖黃俊雄大師的布袋戲人生歷程，也描繪布袋戲發展軌跡。

文觀處長陳璧君表示，布袋戲傳習中心團隊去年9月在雲林布袋戲館策辦「世界在掌上：美國西北木偶中心典藏展」，讓民眾了解不同國度的偶戲文化，也對臺灣布袋戲有進一步了解。

雲林布袋戲館內目前展出「紀念布袋戲國寶－黃海岱展覽」，有黃海岱手稿、戲偶、劇本等。

黃海岱於2007年2月仙逝，雲林縣府為表彰他對布袋戲傳承、保存、發揚的卓越貢獻，該年起以他的生日1月2日訂為雲林縣布袋戲日，每年在這一天緬懷他，也勉勵後輩把掌中技藝傳遞下去。