嘉義市大雅路今天上午發生車禍，小貨車車頭撞得嚴重變形。（廖素慧攝）

嘉義市大雅路今天上午有車禍，一片狼藉。（廖素慧攝）

嘉義市大雅路上小貨車與自小客車撞擊，自小客車卡在路邊。（廖素慧攝）

嘉義市大雅路往嘉義縣番路鄉的交界處，今天發生1輛小貨車與前方的自小客車撞擊的車禍，小貨車由44歲林姓男子開車載70歲父親坐副駕駛座，父子2人因車頭嚴重變形，被夾擊受困經搶救送醫；警方初步了解，自小客車疑因天雨路滑，偏向對向車道，車尾與自小貨車撞擊。

嘉義市消防局於今天上午9時30分接獲報案指稱，大雅路一段鄰近番路鄉交界處有車禍，由第二消防大隊蘭潭分隊救護車及救災器材車前往救援，發現小客車疑因猛烈衝撞後滑向右側路旁卡住。

小貨車因車門嚴重扭曲變形，無法打開，消防人員使用破壞器材破壞門閂，幫林姓駕駛脫困，他左小腿撕裂傷，救護人員為他清洗傷口、包紮止血。

林父的左腳遭車頭扭曲夾住，無法立即脫困，消防人員用破壞器材撐開車頭，協助林父脫困，並為他清洗傷口、包紮止血，傷者左小腿及右手肘受傷，2人都用頸圈保護頸椎後送醫。

25歲林姓小客車駕駛則認為自己無大礙拒絕送醫。車禍肇事原因由警方調查中。