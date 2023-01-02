行政院長蘇貞昌在去年12月31日，於其臉書貼出了模仿抖音短影片風格的「太狠了」政績宣傳影片，引發討論。對此，國民黨前台北市議員羅智強也列出了蘇貞昌的許多爭議，更譏笑道，若是將來民進黨垮台「可拿出來談的」，一定有蘇。

羅智強今（2）日在臉書發文，痛批在民進黨政府政績一塌糊塗，九合一選舉大敗，同時自身不滿意度破表，過半民意要求下台之時，蘇貞昌「牙一咬，心一橫」，堅持不走人，為了官位，笑罵由人，民怨沖天也不退讓，「你說這樣狠不狠？」

羅智強接著說，即使大家都希望蘇貞昌走，但他「一以貫之」，完全不顧人民感受；為了官位，學抖音哏剪影片，吹噓政績；更自愚愚人，騙完神明，再騙人民。但最好笑的是，蘇貞昌和整個行政院之前才不斷強調抖音有多危險，結果自己卻大玩抖音哏宣傳政績，難怪新黨台北市議員侯漢廷會已「民進黨嘴上反抖音，但身體很誠實，就連剪輯軟體也是大陸抖音旗下的剪映」批評蘇。

羅智強怒轟蘇貞昌，指在他任內有超過1萬5千名國人染疫病故，防疫如此不力，但他卻毫無愧色，「還好意思拿防『小豬瘟』來說嘴」。同時，在疫情期間大批持中華民國身份證的國人滯陸，但蘇貞昌為了意識形態把國人拒國門之外，甚至還列黑名單禁止回台，「心疼外孫女在學校熱得滿頭汗，推動班班有冷氣，卻不讓小明們回來，造成骨肉分離，親屬滿面淚，別人的囝死袂了，有樣的父母官，你說狠不很？」

羅智強提到，台灣在疫情期間曾缺口罩、快篩、疫苗、藥物等醫療物資，更一度淪為「疫苗乞丐」，蘇貞昌卻還大言不慚、用「口罩外交」往自己臉上貼金。羅智強痛批，屏東的種樹百里工程禍延百里，「工程做到哪、災難就到哪」，而蘇貞昌輔選時，躲工程重災區遠遠的，也對種樹百里工程隻字不提，然而在選後，又說是自己的功績，「人無羞恥，天下無敵」。

最後，羅智強嘲諷，蘇貞昌操弄抗中保台，鼓動兩岸仇視，要青年上戰場用命拚；同時，他戀棧權位，自吹自擂，在自己已成選舉破口、敗票根源時，仍要繼續拖累同志、死皮賴臉不下台，而這麼狠的男人，就讓他繼續衝、繼續拚，將來民進黨垮台「可以拿出來談的」，一定有他這一位。