新竹縣首座社會住宅順利發包！國家住都中心耗資7億6849萬元在湖口鄉興辦「新湖好室」社宅新建統包工程，經2次流標，日前順利決標，「新湖好室」規畫130戶社宅，預計2027年完工。

「很高興首座社宅順利發包！」縣長楊文科說，新竹縣人口持續增加，在社宅興建完成前，縣府會持續落實居住正義，推動包租代管及住宅補貼等政策，提供弱勢家庭、就業及就學青年住宅補貼資源輔助，並持續配合中央相關政策，保障縣民居住權益。

「新湖好室」社宅位在湖口鄉信義街，緊鄰新湖國小及愛勢村活動中心，步行10分鐘可達湖口火車站，距離國道1號也僅8分鐘車程，附近有湖口夜市、公有零售市場，周邊交通便利且生活機能完善。

新竹縣首座社宅由耀寬營造公司和陳聖中建築師事務所統包團隊攜手打造，社宅內規畫設置托嬰中心，創造友善居住環境。

縣府產發處指出，新竹縣社會住宅共有7處預定基地，進度最快的是已順利發包的「新湖好室」社宅，另外竹東仁愛段基地，縣府已完成先期規畫評估作業，其餘5處基地則由內政部委託國家住宅及都市更新中心辦理評估中，涉及都市計畫變更部分由縣府配合辦理。

這7處基地預估能提供近2000戶社會住宅，縣府也持續推動社會住宅包租代管計畫，由專業公司免費替房東出租、代管，對房東、房客而言，租屋都能更方便，也提供弱勢家庭及就業、就學青年在以優惠條件租屋時，居住品質同樣能獲得保障。

產發處表示，桃竹竹苗首件私有房舍轉型改做社宅成功的新豐鄉「明新7號」社會住宅，在新豐鄉明新街、緊鄰明新科大，有15戶出租套房做為社宅，每月租金約3000元，去年11月開放出租，採現場隨到隨辦方式辦理申請，歡迎有租屋需求的民眾洽詢。