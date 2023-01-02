前交通部長、交通大學前校長郭南宏博士，1日晚間傳出因感染新冠肺炎併發急性心肌炎辭世，享壽87歲，消息今天傳回陽明交大與科技界，師生及科技界友人同感悲傷，校方已與郭南宏的家屬聯繫，將成立治喪委員會全力協助家屬辦好郭前校長後事。

據陽明交大指出，擔任交通大學在台建校第5任校長（1978-1987年）的郭南宏博士，其人生故事，猶同台灣戰後的科技發展史。交通大學曾於2018年出版《無懼．無華─郭南宏口述歷史》，讓讀者一探身為教育家、政務官，以及為人夫、人父的郭南宏校長，最不為人知、也最有溫度的一面。

陽明交大表示，該校過去以理工著稱，在全球高科技領域中佔有先進地位，展望未來發展的同時，仍相當重視校內文史資料保存，讓後人理解交大百年歷史發展的軌跡。

2017年在前校長張懋中的支持下，圖書館特藏組開始執行交通大學奉准「恢復大學」名義後首任校長郭南宏的口述歷史計畫，並將計畫成果出版為新書《無懼．無華─郭南宏口述歷史》。

張懋中曾表示，從學生、執教到任職校長，郭南宏的人生有20年都在交大度過，一路見證交大成長，是交大重要的掌舵者，從公職退休後，持續與交大教授、研究生合作，一生與交大都有著極深的淵源。透過該書可清楚看到郭南宏的人生，看到1位有溫度的校長，帶領交大寫下歷史。

陽明交大指出，郭南宏於1936年出生，童年時期在日本統治與二戰轟炸中度過；1958年，進入交大第1屆電子研究所就讀，後於美國西北大學取得電機工程博士學位，返台回母校任教；1979年，受前校長淩鴻勛的徵召，出任交通大學校長，治校期間，以交大人務實的風格特質，秉持創校之初設定的電子資訊學科做為發展重心，使交大在台灣電子產業發展擁有傲人成績。

前總統蔣經國時期，郭南宏更被延攬入閣，接任交通部長，規畫執行國際航空航線、高速公路路權、計程車和遊覽車牌照、旅行業牌照等開放政策，成為媒體口中的「開放部長」。擔任國科會主委期間，積極推動台南科學園區的建設與籌備，是台灣交通政策與產業發展的重要推手。

其歷經30年的公職生涯，郭南宏退休後返回自己最熱愛的科技領域，以63歲高齡創業，開創人生第二春，推動軟體與虛擬實境領域技術的開發與應用，過著退而不休的生活。