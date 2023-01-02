芎林國小4分之1學生屬新住民、低收入戶、單親、隔代教養等族群，學習力高度仰賴學校教育，2014年成立新竹縣第11座愛的書庫，日前獲得台灣閱讀文化基金會贈送10箱新書，期有助為學習環境，培養學生終身學習力。

縣長楊文科感謝台灣閱讀文化基金會的支持下，新竹縣13鄉鎮均成立「愛的書庫」，並成立數位書庫、英語書庫、多元文化書庫、原住民書庫、金融理財書庫等等多所特色書庫。

楊文科說，推動閱讀是提升教育的根本，竹縣致力推動閱讀教育，也獲得豐碩成果，年年獲教育部「整體閱讀力表現績優城市」的肯定，相信閱讀空間環境的提升，能激發孩子閱讀動機，提升閱讀興趣拓展更寬廣的視野。

台灣閱讀文化基金會表示，「愛的書庫」秉持「共讀分享，智慧循環」理念，盼能讓閱讀習慣更普及，讓學生透過閱讀增廣見聞，打開視野、提昇競爭力。

該基金會也感謝新竹物流自2009年5月結合教育部的補助款，以公益贊助方式，借還書全部公益載送，讓書籍可以流通到各校。教育局長楊郡慈也感謝閱讀文化基金會、新竹物流與緯創資通公司新竹廠區，對新竹縣學童的關心與實際支持。

楊郡慈表示，愛的書庫提供給芎林國小的資源，學校不僅規畫班級與全校共讀時間，更著力推動親子共讀，讓校內課程結合圖書室、愛的書庫及鄉立圖書館資源，為孩子打造穩定且豐盛的愛閱環境，讓芎林親師生均能受惠。

學生日前在縣府的書箱更新感謝儀式中，獻上手繪感謝狀，並表演相聲表達感謝之意，芎林鄉議員鄭昱芸、鄉長黃正彪及鄉代們也到場參與，場面溫馨。