藝人Jolin蔡依林出道多年，憑著亮麗外表與堅強的舞台實力，受到大批海內外粉絲的喜愛。她也在跨年夜8度攻蛋舉辦「UGLY BEAUTY」最終場巡迴會，了這場演唱會，她斥資1800萬元打造11套華麗的舞台造型，讓粉絲們看得相當過癮。但在1日的演唱會上，卻出現兩名長髮正妹「只穿內衣」在台下跟著音樂不斷跳動，仔細一看才發現竟是擁有143萬粉絲追隨的性感網紅Yumi.k以及好友香菱。

IG上擁有百萬粉絲追蹤的Yumi.k，今日稍早與另一名性感網紅香菱，一同前往小巨蛋欣賞蔡依林的演唱會，並在IG上發文表示「想要叫你～腦公腦公腦公，太好看了這演唱會」並公開一系列現場穿搭照；只見她身上只穿著一件咖啡色的BRATOP搭配百褶裙，外面搭著一件白色的針織罩衫，飽滿的上圍曲線一覽無遺，整個形狀被看光，令網友看了大噴鼻血，直呼「厲害～都不會冷」、「性感女神」、「我是妳腦公」、「你好性感喔」、「能買坐妳旁邊的座位嗎？」、「老婆老婆」、「看來天氣不冷」吸引超過萬人按讚。

香菱隨後也在個人IG上曬出貼文，透露自己小學六年級時因經常在電視上看到蔡依林的《舞孃》MV，而經常跟著邊唱邊跳，因此她也曬出一段小學六年級時，記憶中的舞孃MV舞蹈動作。而當時同樣只穿著一件藍色低胸BRATOP的香菱，就這樣跟著音樂上下擺動，火辣的雙峰也因此跟著不斷彈跳，同樣辣翻一票網友。